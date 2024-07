Daiane dos Santos conquistou o primeiro ouro da ginástica brasileira em mundiais (Foto: Acervo Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 13:41 • Rio de Janeiro (RJ)

A representatividade de Daiane dos Santos na ginástica brasileira é imensurável. Se durante algum tempo não se encontrava uma sucessora para Dai, hoje Rebeca Andrade honra este posto com muito respeito não só na ginástica brasileira, mas no esporte como um todo. Rebeca é o grande símbolo do esporte olímpico brasileiro e uma das esperanças de medalhas nas Olimpíadas.

- A gente vive um momento em que a Rebeca vem para defender os títulos dela, além de continuar sendo esse exemplo que ela é. Não só como excelente ginasta, mas como a grande mulher e referência que ela se tornou. A Rebeca se tornou um símbolo de representatividade, resistência e legado positivo, dentro e fora do esporte. Não é à toa que ela é nossa rainha - disse Daiane.

Em entrevista ao Lance!, Daiane dos Santos falou sobre o bom momento vivido pela equipe de ginástica artística. Em outubro do ano passado, as atletas brasileiras conquistaram uma medalha inédita por equipes no Mundial da Antuérpia. Além disso, a ex-ginasta comento sobre a possibilidade do Brasil conquistar uma medalha olímpica em Paris.

- Jade em um momento de maturidade, é muito legal poder ver que, depois de tantos ciclos olímpicos, como ela consegue se renovar. Além disso, com uma nova coreografia linda, assim como as meninas todas e a Flávia também, que vem de uma medalha no Mundial do ano passado. O Brasil se tornou referência no solo e para nós é um orgulho poder ver essas e meninas. E hoje, temos uma chance real de medalha com a equipe - afirmou a ex-ginasta.

Daiane dos Santos é uma das precursoras da ginástica artítsica brasileira. Ela foi a primeira a conquistar o ouro em um Mundial, disputado nos Estados Unidos em 2003. Dai ainda foi responsável pela criação de dois movimentos no esporte - o "Dos Santos" e "Dos Santos 2" - quando conseguiu implementar o duplo twist carpado e o duplo twist esticado, respectivamente. Apesar de ter terminado sua carreira sem nenhuma medalha olímpica, Daiane dos Santos é dona de um legado irreparável na história do esporte brasileiro.