O Internacional bateu o River Plate nos pênaltis por 9 a 8 (após vencer por 2 a 1 no tempo normal) e avançou para as quartas de final da Libertadores, nesta terça-feira (8), no Beira-Rio. Mercado e Alan Patrick fizeram os gols do Colorado, enquanto Rojas descontou para os visitantes. Como repetiu o placar de ida do River, o Inter decidiu a vaga nos pênaltis. Na 10ª cobrança, Rojas perdeu para o time argentino, e coube ao goleiro Rochet soltar o pé e garantir a vaga dos donos da casa. Veja os melhores momentos no vídeo acima!