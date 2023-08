Foi com - muita - emoção! Internacional e River Plate protagonizaram um confronto eletrizante no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Libertadores. O Colorado se deu melhor duas vezes diante do adversário na noite desta terça-feira (8): no tempo regulamentar, com a vitória por 2 a 1, e no triunfo nos pênaltis.