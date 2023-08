O jogo começou a ganhar contornos eletrizantes aos 24 minutos do segundo tempo, quando Mercado inaugurou o marcador no Beira-Rio. Oito minutos depois, Alan Patrick ampliou o placar em cobrança de falta e colocou o Internacional à frente no confronto. Vantagem essa que durou até Robert Rojas diminuir para o River Plate no apagar das luzes, aos 44'.