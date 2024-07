(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Publicada em 30/07/2024 - 17:03 • Porto Alegre (RS)

O CT do Internacional amanheceu nesta terça-feira (30), com pichações nos muros. O protesto dos torcedores tinha como alvos o presidente Alessandro Barcellos e o elenco Colorado. Nesta tarde, o elenco se reapresentou em Alvorada com segurança reforçada.

O Internacional não vence há mais de mês. O último resultado positivo foi contra o Grêmio, seu maior rival, em 22 de junho. Desde então, o Colorado não acumulou vitórias e ainda teve uma eliminação na Copa Sul-Americana.

Com a semana cheia para treinar, o elenco se reapresentou nesta tarde. Sem poder utilizar o CT Parque Gigante, em Porto Alegre, o Colorado tem utilizado o Morada dos Quero Queros, em Alvorada, que pertence à base. Após os protestos, a direção decidiu aumentar a segurança no local.

No domingo (04), o Internacional volta a campo para enfrentar o Palmeiras, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h, no Beira-Rio. O Colorado aposta no resultado do primeiro turno, quando venceu o Verdão por 1 a 0, para retomar o caminho das vitórias.

