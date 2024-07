Rosário Central x Internacional: como é o histórico do Colorado contra times argentinos?

Internacional busca recuperação na temporada. (Foto: Devilgação/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 03:00 • Porto Alegre (RS)

Rosário Central e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário. O jogo, entre brasileiros e argentinos, inicia a briga por um lugar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024.

Sem vencer há seis partidas e sem treinador definido, o Colorado precisa da vitória para virar a chave na temporada. Após demitir Eduardo Coudet, o Inter segue na procura por um comandante.

Como é o retrospecto do Internacional contra times argentinos?

No total, o Inter enfrentou times argentinos em 28 partidas, com retrospecto positivo, apesar do equilíbrio: são 12 vitórias, sete empates e nove derrotas. Nesta edição da Copa Sul-Americana, o Colorado encarou o Belgrano, na disputa pelo Grupo C, mas não conseguiu vencer. Em solo argentino, empate por 0 a 0, e na Arena Barueri, derrota por 2 a 1.

Apesar disso, enfrentar equipes argentinas costuma ser um bom negócio para o Internacional: foi diante do Estudiantes que o Colorado faturou a Copa Sul-Americana pela primeira vez na história, com gol decisivo de Nilmar no Beira-Rio.

Como visitante, entretanto, o retrospecto mostra superioridade das equipes estrangeiras. No geral, foram 14 jogos, com sete derrotas, dois empates e apenas cinco vitórias. Aliás, desde 2010, o Internacional registra apenas uma vitória em sete jogos no solo argentino.

FATOS DO CONFRONTO

Em números gerais, o Internacional balançou as redes adversárias em 82% das partidas e foi vazado em 61%. Além disso, três dos últimos cinco jogos terminaram com o placar 2 a 1.

O Internacional nunca perdeu para o Rosário Central: em dois jogos, um empate e uma vitória.

A pior derrota do Internacional para o um time argentino foi contra o Boca Juniors, pelas quartas de final da Sul-Americana 2005: 4 a 1.

Informações gerais da partida

Rosário Central x Internacional

Data e horário: 16/07/24, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Santa Fé

Transmissão: ESPN e SBT