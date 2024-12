De férias em Londres, Roger Machado usou as suas redes sociais, nesta segunda-feira (23) para compartilhar o que tem feito no período. No último final de semana, o técnico do Internacional acompanhou o jogo entre Tottenham e Liverpool, pela Premier League.

continua após a publicidade

➡️Internacional acrescenta novo setor como prioridade de reforços

Roger Machado aproveita férias em Londres (Foto: Arquivo Pessoal)

Mais do que ver de perto o jogo, Roger Machado compartilhou que aproveitou a ocasião para aprender com os técnicos Ange Postecoglou, do Tottenham, e Arne Slot, do Liverpool. E claro, o comandante Colorado revelou que aproveitou para ampliar seu repertório tático.

Aproveitando minhas férias em Londres para unir descanso e aprendizado. Nesse último final de semana acompanhei o emocionante duelo entre Tottenham e Liverpool, válido pela Premier League. Além de assistir de perto a um dos maiores campeonatos do mundo, tenho usado o período para ampliar meu repertório tático, observando de perto o trabalho de técnicos renomados como Ange Postecoglou e Arne Slot. - escreveu Roger Machado.

Na ocasião, o técnico do Internacional esteve presente na goleada do Liverpool por 6 a 2 em cima do Tottenham. A partida aconteceu no domingo (22), no New Tottenham Hotspur Football Stadium, na Inglaterra.

continua após a publicidade

Mohamed Salah comemora gol pelo Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Inter se reapresenta em 6 de janeiro

A pré-temporada do Internacional já tem data para começar: 6 de janeiro. Enquanto a comissão técnica e staff do Clube se apresentarão no turno da manhã, os jogadores são esperados pela tarde. A pré-temporada, assim como eventuais jogos-treino, ocorrerão no Centro de Treinamentos Parque Gigante, em Porto Alegre, como tem sido nos últimos anos.

Até o momento, o Inter não anunciou reforços para a próxima temporada. A direção tem dois setores que entende como prioridade nesta janela de transferências, que são a zaga e o ataque. A expectativa é de que os próximos dias possam trazer o primeiro reforço colorado.