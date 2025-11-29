Abel Braga é o novo técnico do Internacional

O Internacional terá novamente Abel Braga no comando técnico para as últimas rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro. O acerto foi confirmado pelo clube neste sábado, horas após a demissão de Ramón Díaz e Emiliano Díaz, que deixaram o cargo em meio à forte turbulência após a derrota por 5 a 1 para o Vasco, em São Januário, resultado que empurrou o Colorado para a zona de rebaixamento. A combinação do revés com o triunfo do Vitória sobre o Mirassol completou um cenário de crise que exigia uma resposta rápida da diretoria.

A escolha por Abel não é casual. O treinador é um dos nomes mais marcantes na história colorada e retorna para sua oitava passagem pelo clube. Nenhum outro técnico dirigiu o Inter tantas vezes quanto ele: são 340 partidas oficiais, recorde que ajuda a traduzir a relação de confiança entre o profissional e a instituição. Mais do que números, Abel carrega no currículo algumas das conquistas mais simbólicas do Colorado. Sob seu comando, o Inter viveu um dos períodos mais gloriosos de sua história, levantando o título mundial de 2006 e a Copa Libertadores no mesmo ano. Além disso, foi campeão gaúcho em 2008 e 2014 e venceu a Dubai Cup em 2008.

Abel volta ao comando da equipe gaúcha após cinco anos

Em sua última passagem pelo Beira-Rio, em 2020, Abel conduziu a equipe a uma campanha de superação que terminou com o vice-campeonato brasileiro, disputado ponto a ponto até a rodada final. A reta final daquela temporada ficou marcada pela competitividade e pela mobilização interna, fatores que a direção espera ver repetidos agora, em um momento de urgência.

A reapresentação de Abel está marcada para este domingo, no CT Parque Gigante, onde iniciará o trabalho ao lado da comissão permanente do clube. O retorno de Élio Carravetta, profissional histórico do Inter, reforça a tentativa de resgatar a identidade e o espírito competitivo nas semanas finais do campeonato.

Com poucas rodadas pela frente, o Internacional aposta no peso de Abel Braga para reorganizar o vestiário, recuperar a confiança do elenco e evitar um rebaixamento que seria traumático. A missão é dura, mas o treinador chega mais uma vez como referência em tempos de pressão — e como símbolo de esperança para o torcedor colorado.

Ramon e Emiliano Díaz foram demitidos neste sábado (29) (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

