O Internacional venceu o Avenida por 1 a 0, na estreia pelo Campeonato Gaúcho neste domingo (21). A vitória, coloca o Colorado na terceira colocação da tabela do estadual. O gol foi marcado por Wanderson, mas as atenções se voltaram para o goleiro Ivan. O estreante saiu machucado ainda no primeiro tempo, com uma lesão no joelho.