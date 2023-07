>Renove o seu estoque de camisas do Inter com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Já Luiz foi reintegrado as atividades nesta quarta-feira (26) após ser liberado para ficar com familiares em razão do falecimento de sua mãe, Maria de Lourdes Muller da Silva. O fato em questão aconteceu na última sexta-feira e provocou, inclusive, o adiamento da entrevista coletiva de apresentação de Eduardo Coudet como o novo técnico do Colorado.



Se na parte mais ofensiva existem dúvidas, na parte mais recuada do campo existem expectativas. Isso porque, recuperado de um quadro gripal, o zagueiro Vitão vem treinando sem maiores problemas e deve estar no 11 inicial do próximo sábado. Além disso, existe a real chance de promoção da estreia do meio-campista Bruno Henrique, integrado ao elenco e devidamente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.



A partida diante do Cuiabá ganha maior caráter de importância não apenas pela consequência no Brasileirão (uma vitória pode aproximar a equipe do G4), mas também no aspecto anímico, já que será a última antes da abertura das oitavas de final da Libertadores. No âmbito continental, o Inter vai até a Argentina para visitar, na próxima terça-feira (1), o River Plate.