Internacional realiza promoção para lotar o Beira-Rio, contra o Cuiabá, pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 14:45 • Porto Alegre (RS)

O Internacional volta a campo na noite de segunda-feira (16), quando encara o Cuiabá, pela 26ª rodada do Brasileirão. Para seguir vencendo, o Colorado conta com um fator importante: a sua torcida. Com isso, a direção realizou promoção para lotar o Beira-Rio.

Os sócios em dia de qualquer modalidade terão direito a um ingresso cortesia. A promoção, entretanto, é limitada a 2.500 entradas e somente para os associados que não atrasaram mensalidades neste ano.

A cortesia é válida para as áreas livres do Beira-Rio e poderá ser resgatada através da plataforma Mundo Colorado com um cupom já disponível. Para as modalidades com portões já definidos, o resgate deve ser feito no mesmo local de acesso. A cortesia só ficará disponível após a aquisição do ingresso do titular.

Inter e Cuiabá entram em campo a partir das 20h, no Beira-Rio. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o Colorado levou a melhor ao vencer o Dourado por 1 a 0, na Arena Pantanal.