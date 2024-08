Internacional negocia compra de meia do Palmeiras na janela de transferências

Bruno Tabata, do Palmeiras, está na mira do Internacional (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 20:49 • São Paulo (SP)

O Internacional negocia a contratação do meia Bruno Tabata, do Palmeiras, para o segundo semestre. Segundo o "ge", os clubes conversam sobre valores para acertar a transferência em definitivo.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras

O atleta tem contrato com o Verdão até dezembro de 2026, mas não está nos planos do técnico Abel Ferreira. Por conta disso, o clube paulista não discorda vendê-lo, mas está no aguardo por uma proposta atrativa.

O Colorado enxerga o nome de Tabata como ideal para ser uma opção a Alan Patrick, que está lesionado até meados de setembro. Atualmente, Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos, vem substituindo o camisa 10.

O meia retornou ao Palmeiras retornou ao Palmeiras no dia 25 de julho após um empréstimo ao Qatar SC, que não exerceu a compra do brasileiro. O jogador foi contratado pelo Verdão em 2023 vindo do Sporting.