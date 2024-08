Internacional ganha desfalque para enfrentar o Juventude

(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 20:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Roger Machado terá que fazer ajustes na equipe do Internacional para o confronto contra o Juventude, na quarta-feira (14). Isso porque Bruno Henrique, um dos pilares do meio-campo, está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo durante a partida contra o Athletico-PR no último domingo (11).

A advertência veio após uma falta cometida sobre Fernando, o que resultará na suspensão automática de Bruno Henrique na próxima rodada.

Com a ausência do jogador, Roger Machado precisará reformular o setor do meio-campo. As opções incluem Bruno Gomes, que pode ganhar a vaga, ou a possível estreia de Bruno Tabata, caso sua regularização no BID seja confirmada a tempo. Alternativas como Gustavo Prado e Hyoran também estão disponíveis, embora ambos estejam atrás na hierarquia das escolhas do treinador.

O Internacional receberá o Juventude em partida atrasada válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, com início previsto para as 19h30.

