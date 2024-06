Internacional faz as contas para seguir vivo na Sul-Americana; entenda cenário

Internacional sonha com classificação aos playoffs da Sul-Americana (Divulgação/Internacional)







Publicada em 03/06/2024

Apesar da derrota para o Belgrano, o Internacional segue vivo na Sul-Americana e com chances de se classificar para os playoffs da competição. O Colorado disputa a vice-liderança do Grupo C com o Delfín, do Equador.

Com cinco pontos conquistados, a equipe comandada por Eduardo Coudet tem dois jogos por fazer por conta do adiamento de duas rodadas devido a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Os gaúchos enfrentam o Real Tomayapo e o próprio Delfín.

DUAS VITÓRIAS

Em caso de duas vitórias consecutivas, o Internacional assegura a 2ª colocação do Grupo C com 11 pontos. No entanto, a equipe não tem condições de alcançar a liderança, uma vez que o Belgrano possui 12 pontos.

UMA VITÓRIA E UM EMPATE

Em caso de vitória por 3 ou mais gols de diferença sobre o Real Tomayapo e um empate contra o Delfín, o Colorado também conquista a vice-liderança da chave pelo critério de saldo de gols.

Em caso de empate contra o Real Tomayapo, o Inter precisaria de um triunfo por dois ou mais gols de diferença sobre o Delfín, atuando no Alfredo Jaconi.

A equipe de Eduardo Coudet está zerado no saldo de gols, enquanto o Delfín possui dois gols positivos. Caso os dois times cheguem aos nove pontos, o Colorado precisaria ultrapassar a equipe equatoriana nesse critério.

UMA DERROTA E UMA VITÓRIA

Em caso de derrota para o Real Tomayapo, o Internacional precisaria vencer o Delfín para conquistar a classificação aos playoffs da Sul-Americana. No entanto, o resultado que o Colorado precisaria fazer sobre os equatorianos dependeria do revés para os bolivianos.

Em caso de vitória sobre o Real Tomayapo e derrota para o Delfín, a equipe de Eduardo Coudet estaria matematicamente eliminada da competição continental.