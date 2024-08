Internacional encaminha venda de Vitão ao futebol europeu e não relaciona zagueiro contra o Athletico

(Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 18:24 • Porto Alegre (RS)

O Internacional tem mais uma baixa em seu elenco. Com negociações avançadas com o Betis, da Espanha, Vitão fica de fora do confronto com o Athletico-PR, no início da noite deste domingo (11). O zagueiro foi retirado da lista de relacionados.

Apesar de o contrato entre as partes ainda não estar assinado, o jogador já deixou Porto Alegre. A tendência é que seja anunciado pelo Betis nos próximos dias, já que são detalhes que separam o jogador do clube espanhol.

As negociações iniciaram no último mês e passaram por alguns entraves. Ainda nesta semana, o Betis fez um recuo estratégico, para chegar aos valores esperados pelo Internacional. O Colorado tem 80% dos direitos do jogador e a negociação gira em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões na cotação atual) para o clube.

- Com isso, Vitão já foi retirado da lista de relacionados para o jogo desta noite. Titular incontestável do time de Roger Machado, o zagueiro esteve em campo em 11 dos 16 jogos do Colorado no Campeonato Brasileiro - todas entre os onze iniciais.

Além de Vitão, Fabricio Bustos e Charles Aránguiz deixaram o Internacional nesta janela de transferências. Além deles, Hugo Mallo rescindiu o contrato anteriormente. Por outro lado, Agustín Rogel e Bruno Tabata são os novos reforços do Colorado.

Vitão em ação pelo Internacional (Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional)

Confira a nota do Internacional sobre Vitão

O Sport Club Internacional e o atleta Vitão estão com negociações avançadas em andamento para realização de sua transferência. Desta forma, o jogador estará ausente da partida válida pelo Campeonato Brasileiro e os trâmites necessários continuarão a ser adotados. Em caso de concretização da operação, prontamente comunicaremos.