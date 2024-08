Internacional encaminha contratação do lateral-direito Nathan

Nathan em ação pelo Santos (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 14:47 • Porto Alegre (RS)

O Internacional está próximo de anunciar mais um reforço nesta janela de transferências. Trata-se do lateral-direito Nathan, que pertence ao Santos. Sem espaço no time paulista, a tendência é que seja emprestado ao Colorado.

Aos 22 anos, Nathan voltou ao Brasil recentemente. Nesta temporada, o lateral foi emprestado ao Famalicão, de Portugal, onde disputou 29 partidas. Com contrato com o Santos até 2026, o jogador deve ser emprestado novamente já que não está nos planos de Fábio Carrile.

Com isso, Nathan está próximo de desembarcar em Porto Alegre. O Internacional, recentemente, perdeu seus dois laterais-direitos de origem e tem a posição como prioridade no mercado. O nome do jogador agradou a direção Colorada.

Apesar de não estar jogando, Nathan vem treinando no CT Rei Pelé. Desde o seu retorno, ele não foi integrado no elenco, pois Carrile entende que o Santos já tem reposições para a posição. O lateral também conta com passagens pelo Vasco, onde fez base, e o Boavista, de Portugal.