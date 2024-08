Atacantes do Internacional são responsáveis por menos da metade dos gols do time no Brasileirão

O Colorado é dono de um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 22:05 • Porto Alegre (RS)

O ataque do Internacional não passa por um bom momento na temporada e isso se reflete em campo. O Colorado é dono de um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, com apenas 18 gols marcados. Desses, apenas oito foram de atacantes.

Isso representa apenas 44% dos gols marcados pelo time na competição. O dado ainda é mais preocupante, visto que esses oito gols foram feitos por três dos sete atacantes que o Inter possui no elenco: Wesley, com cinco, Borré com dois e Wanderson com um. Enner Valencia, Lucas Alario, Lucca e Lucca Drummond passaram em branco até o momento.

Enner Valencia, entre os atacantes, é o mais criticado. Não apenas por ser uma das grandes contratações dos últimos anos, mas principalmente por perder pênaltis. Contra o Juventude, por exemplo, viu Gabriel defender a batida.

Os pênaltis também são assuntos delicados na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Colorado errou todas as batidas. Foram quatro penalidades assinaladas para o Inter e quatro batedores diferentes: Borré, Alan Patrick, Valencia e Bruno Tabata - todos erraram.

Os 18 gols marcados rendem ao Internacional uma posição entre os piores ataques do campeonato. O Internacional se iguala ao lanterna Atlético-GO e fica atrás somente do Fluminense, que balançou as redes em 16 oportunidades.

