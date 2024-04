Internacional cogita rescindir contrato de jogador após lance polêmico na semifinal do Gauchão

Robert Renan pode ter sua passagem pelo Internacional encurtada após cobrança de pênalti polêmico (Divulgação/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 18:59 • Rio Grande do Sul (RS)

O Internacional cogita a rescisão contratual do zagueiro Robert Renan, segundo o portal "Revista Colorada". O atleta está emprestado a equipe comandada por Eduardo Coudet, mas vem perdendo espaço no elenco.

Na semifinal do Campeonato Gaúcho diante do Juventude, o zagueiro desperdiçou uma cobrança de pênalti decisiva e foi o vilão pela eliminação do Colorado no estadual. Diante do Belgrano, em jogo válido pela Sul-Americana, o atleta ficou no banco de reservas e não entrou em campo.

O jovem foi formado pelo Corinhtians, foi comprado pelo Zenit, da Rússia, e chegou por empréstimo ao Internacional com grandes expectativas. No entanto, o ciclo do defensor pode ser interrompido antes do fim do ano.

Nas categorias de base, Robert Renan também foi protagonista na Seleção Brasileira comandada por Ramon Menezes e chegou a ser convocado na equipe profissional. No entanto, o jovem não vive seu melhor momento.