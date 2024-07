Internacional aposta em jogos atrasados para buscar vaga no G-6

Inter luta por uma vaga na próxima Copa Libertadores (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 04:30 • Porto Alegre (RS)

Após a eliminação na Sul-Americana, o objetivo do Internacional no ano mudou. Agora, o Colorado foca no Brasileirão para garantir uma vaga para a Libertadores. O time tem cinco jogos a menos, nos quais busca a posição entre os oito melhores da competição.

Devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e a disputa dos playoffs da Sul-Americana, o Inter tem apenas 14 jogos disputados - cinco a menos que o atual líder da competição, Botafogo. Na 13ª colocação, os gaúchos têm 19 pontos.

Caso vença os cinco jogos em atraso, o Internacional chega aos 34 pontos. Isso garantiria a quarta colocação. Para entrar na zona de classificação todavia, não será necessário garantir os 15 pontos, mas sim 13. O São Paulo, no 6º lugar, tem 32 pontos.

Os jogos atrasados do Inter são contra o Juventude, Flamengo e Fortaleza, em casa, e Cruzeiro e Bragantino, fora. As datas ainda não foram confirmadas, mas após a eliminação, uma brecha se abre no calendário.

Jogos atrasados do Internacional no Brasileirão: