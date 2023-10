- Depois de quase dois anos de clube, eu continuo com a mesma mentalidade de ganhar e ser campeão. Muito feliz. Espero continuar escrevendo a história. Tenho certeza que vamos chegar em coisas grandes. O próximo passo são as conquistas. O desejo de continuar da minha parte e desejo do clube de me manter aqui. Saber que eu tive uma temporada passada muito boa e ela foi interrompida por uma lesão que me tirou por nove meses. Isso me deixou muito mal em termos físicos e mentais, mais pelo fato de ficar fora. Fui muito forte e resiliente. Procurei fazer a melhor recuperação. O Inter cuidou muito bem de mim. Hoje, estou me sentindo muito bem. A próxima temporada vai ser ainda melhor - disse Gabriel em entrevista ao canal do Internacional no Youtube.