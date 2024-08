Internacional anuncia demissão de Magrão do cargo de diretor esportivo

Foto: Divulgação







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 22:50 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, comunicou, na noite deste domingo (11), que Magrão não é mais diretor esportivo do clube. O anúncio foi feito após o Colorado empatar em 2 a 2 com o Athletico-PR.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após a entrevista coletiva de Roger Machado, foi a vez de Alessandro Barcellos ter a palavra. Ele explicou os motivos do desligamento de Magrão e respondeu as perguntas do sjornalistas presentes. Nas últimas semanas, o nome do ex-dirigente foi envolvido em polêmicas acerca de Lucca Drummond no elenco principal.

-Queria comunicar a todos o desligamento do nosso diretor esportivo Magrão. Entendemos que o Magrão até o dia de hoje cumpriu o seu papel em uma função nova no futebol brasileiro e nova para ele. Mesmo sendo um cara do futebol. Neste período de gestão do futebol, os resultados não foram satisfatórios. Em um ambiente de profissionalização é necessário. Quando os resultados não aconteçam, você precisa corrigir rumos e fazer mudanças. - disse Barcellos.

De acordo com Barcellos, a promoção de Lucca Drummond para o grupo principal foi uma escolha de Eduardo Coudet, ex-técnico do clube. Ainda segundo o presidente, Roger também optou por manter o jogador entre os profissionais, inclusive, em uma partida, à frente de Lucas Alario.