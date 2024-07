Internacional anuncia a contratação do treinador Roger Machado

Roger Machado no comando do Juventude. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 11:46 • Rio de Janeiro

O Internacional anunciou o novo comandante do time na temporada: Roger Machado. Com passagens por Juventude e Grêmio, o gaúcho de 49 anos assinou vínculo com o Colorado até dezembro de 2025.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do Colorado. Confira:

Ainda nesta semana, Roger Machado deixou o Juventude com o intuito de se juntar ao Internacional, que estava sem técnico desde que demitiu Eduardo Coudet. O treinador levará os auxiliares Adaílton Bolzan e Guilherme Marques, além do preparador físico Paulo Paixão.

Um capítulo interessante da história será ver o técnico, com história vitoriosa pelo Grêmio, atuar no comando técnico do maior rival. Pelo Imortal, o porto-alegrense empilhou títulos como jogador e treinador: superar a desconfiança do torcedor do Inter será o primeiro grande desafio de Roger, que tem no Colorado o oitavo time da carreira na beira dos gramados.

Novo treinador, Roger Machado enfrentou o Internacional na terceira fase da Copa do Brasil. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Curiosamente, Roger, em seu último trabalho pelo Juventude, foi algoz do Internacional em duas oportunidades: eliminou o time na semifinal do Gauchão e na terceira fase da Copa do Brasil.

Atualmente, o Internacional é o 13º colocado na tabela do Brasileirão, não vence há sete partidas e saiu atrás no duelo por uma vaga nas oitavas da Sul-Americana. Com a chegada do novo comandante, a expectativa é que o time volte a engrenar nos campeonatos que disputa.