Shaylon - O meia revelado pelo São Paulo foi um dos destaques do Atlético-GO na última Série B. Seu contrato com o Dragão encerrou ao término da competição, o que significa que Shaylon está livre no mercado. Segundo o site 'Globo Esporte', uma reunião foi marcada entre clube e estafe do jogador no início de dezembro para tratar da contratação do atleta.