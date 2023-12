O Internacional fez consulta pelo lateral-esquerdo Marlon, do Cruzeiro. A diretoria colorada entrou em contato com o estafe do atleta antes das eleições no clube, que aconteceram no início de dezembro. Com a reeleição do presidente Alessandro Barcellos, a tendência é que o interesse se mantenha. A informação foi dada em primeira mão pela GHZ e confirmada pelo Lance!.