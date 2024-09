Inter projeta 25 mil torcedores contra o Cuiabá pelo Brasileirão

Inter e Cuiabá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Internacional e Cuiabá entram em campo na noite desta segunda-feira (16), a partir das 20h, para o encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, são esperados 25 mil torcedores.

A boa sequência do Internacional, atrelada às últimas atuações, elogiadas pela torcida, faz crescer o número de torcedores nas arquibancadas do Beira-Rio. Além disso, a direção Colorada realizou promoção com 2.500 ingressos de cortesia para acompanhantes de sócios em dia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partida é de extrema importância para se aproximar dos objetivos do Inter na competição. Em caso de vitória, o Colorado fica apenas três pontos atrás do G-6, com um jogo a menos. Roger Machado, em entrevista aos canais oficiais do clube, disse que almeja uma vaga na Libertadores.

Internacional e Cuiabá se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Gaúcho, na noite desta segunda-feira. A bola rola a partir das 20h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No primeiro turno, o Colorado levou a melhor ao vencer por 1 a 0, na Arena Pantanal.