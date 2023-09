>Renove o seu estoque de camisas do Inter com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Tendo como mote a preservação do meio-ambiente, enquanto as listras presentes nas mangas e golas da camiseta possuem um tom verde-claro (da mesma forma que o escudo e o patrocinador master), o restante do design conta com elementos em preto e cinza que lembram uma vegetação.



Além do aspecto estético, existem outros motivos para o Internacional usar a temática da preservação do meio-ambiente. Sendo o primeiro clube com o Certificado de Gestão de Resíduos, o Inter trouxe a política de sustentabilidade também para o aspecto esportivo ao ter, agora, um uniforme feito unicamente de poliéster reciclado.



Não há maiores informações sobre quando o clube poderá fazer a estreia de seu novo uniforme. Entretanto, caso ocorra no próximo compromisso do Colorado na temporada, ela acontecerá frente ao São Paulo, na próxima quarta-feira (13), pelo Campeonato Brasileiro. A partida em questão será realizada no Beira-Rio e está marcada para às 21h30 (de Brasília).