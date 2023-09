Na tarde desta quinta-feira (7), o Internacional apresentou o lateral-esquerdo Dalbert, nome oficializado nessa semana em acordo com validade somente até o fim de 2023. Antes, ele esteve por seis anos ligado contratualmente a Inter de Milão, mas passou por empréstimos em outros clubes da Europa como Fiorentina, Rennes e Cagliari, equipe que defendeu na temporada passada.



Um dos elementos que facilitou a chegada do atleta de 29 anos de idade foi o fato de estar há bastante tempo fora de combate, já que precisou se recuperar de séria lesão ligamentar em um dos joelhos, ocorrida em julho do ano passado.



O tema, naturalmente, veio à tona na sua apresentação onde Dalbert garantiu não existir qualquer receio ou necessidade de cuidados especiais além de readquirir ritmo de jogo ao ser acionado pelo técnico Eduardo Coudet:



- Me sinto muito bem fisicamente, já estou recuperado, 100%. Estava apto a jogar fevereiro, março, não joguei por outras situações. Mas sempre trabalhei, quando acabou meu contrato sempre trabalhei. Hoje me sinto bem, meu joelho está recuperado, se o treinador precisar estarei pronto.



Outra situação que colaborou para a decisão de fechar com o Inter, essa citada pelo próprio atleta, é a possibilidade de atuar profissionalmente em um clube de expressão no Brasil (revelado pelo Fluminense, mas nunca jogou na equipe principal). Algo que, consequentemente, implica em estar mais próximo dos seus familiares e disputar tanto o Campeonato Brasileiro como a Libertadores: