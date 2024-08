Internacional perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, no Antônio Accioly, pelo campeonato Brasileiro (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 18:21 • Goiânia (GO)

O Internacional não conseguiu manter uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (18), o Colorado perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pela 23ª rodada da competição. Hurtado foi o responsável pelo único gol da partida.

Com o resultado, o Inter permanece com 25 pontos, na 12ª posição do Brasileirão. O Atlético-GO, que conquistou a sua primeira vitória em casa na competição, sobe para os 15 pontos, mas permanece na lanterna.

Tanto Atlético quanto Internacional terão a semana cheia para treinar. O Dragão volta a campo no sábado (24), quando recebe o Juventude, no Antônio Accioly, a partir das 16h. Já o Colorado encara o Cruzeiro, no domingo (25), às 19h, no Beira-Rio.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 INTERNACIONAL

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de julho de 2024, às 16h;

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO);

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP);

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

⚽ Gols: Hurtado (22‘ do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Maguinho, Pedro Rangel (ATG) ;

⚽ ESCALAÇÕES:



ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Ronaldo; Maguinho (Haller), Adriano Martins, Pedro Henrique (Luiz Felipe) e Alejo Cruz; Gonzalo Freitas, Rhaldney (Shaylon) e Campbell (Jorginho); Janderson, Derek (Hurtado) e Luiz Fernando



INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Agustín Rogel, Gabriel Mercado e Bernabei; Thiago Maia (Gustavo Prado), Bruno Henrique (Fernando), Bruno Tabata, Gabriel Carvalho (Ricardo Mathias) e Wesley; Enner Valencia (Lucas Alario).