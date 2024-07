Ex-técnico do Porto, Sérgio Conceição entra na mira de gigante da Série A

Sérgio Conceição é cotado para assumir o Internacional (Adrian DENNIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 15:08 • Rio Grande do Sul (RS)

O Internacional mira a contratação do técnico Sérgio Conceição para assumir o lugar que está vago desde a saída de Eduardo Coudet, segundo a "Gaúcha ZH". O português está sem clube desde sua saída do Porto.

O nome do comandante é favorito entre os membros do Conselho do Colorado, que possuem resistência a Roger Machado. O clube chegou a conversar com o treinador do Juventude, mas não houve uma definição com relação a chegada do brasileiro.

Aos 49 anos, Sérgio Conceição esteve à frente do Porto nos últimos sete anos e conquistou números impressionantes no comando do Dragão. O técnico conquistou 11 troféus, sendo três títulos do Campeonato Português.

Em um período decisivo da temporada, o Internacional está sendo comandado pelo interino Pablo Fernandez. O treinador da base dirigiu o Colorado no jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil contra o Juventude e estará na beira do campo diante do Rosário Central, pela Copa Sul-Americana.