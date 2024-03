Ex-dirigentes do Internacional são condenados à prisão por crimes cometidos no clube

Ex-presidente do Internacional, Piffero foi condenado a prisão por 10 anos e seis meses (Foto: Omar Freitas/Agencia RBS)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 13:29 • Rio Grande do Sul (RS) • Atualizada em 05/03/2024 - 14:31

Vitorifo Piffero, ex-presidente do Internacional, e Pedro Affatato, ex-vice de finanças do clube, foram condenados à prisão por irregularidades cometidas no clube entre 2015 e 2016. A dupla foi julgada por crimes como estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro condenou Piffero a 10 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Por outro lado, Affatato terá que cumprir uma pena de 19 anos e oito meses também em regime fechado. A dupla pode recorrer da decisão em liberdade.

Além dos ex-dirigentes, um engenheiro ligado ao Internacional e dois empresários do ramo da construção civil também foram condenados e deverão ressarcir o clube. Estima-se que cerca de R$ 13 milhões foram desviados dos cofres do Colorado naquela gestão.

Além do quinteto, a justiça gaúcha também investiga outros personagens do Inter, mas que atuavam na área do futebol e outros setores do clube. As condenações de Piffero e Affatato foram apenas as primeiras proferidas desde a averiguação de irregularidades.