Estrela do Internacional pode trocar o clube pelo futebol dos Emirados Árabes

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 16:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos grandes nomes do Internacional nesta temporada, o atacante Lucas Alario está bem próximo de deixar o clube. De acordo com o jornalista Germán García Grova, o atleta acerta os últimos detalhes para se transferir ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, time treinado por Hernan Crespo.

Números de Alario no Internacional

Desde o início da temporada no Internacional, Lucas Alario ainda não teve grandes atuações. Em 27 jogos, marcou apenas cinco gols, sendo o mais marcante contra o Grêmio. Antes, o jogador já atuou no Leverkusen, River Plate, Cólon e Eintracht Frankfurt.

Clube espanhol deve apresentar proposta por Vitão nos próximos dias

O Internacional pode estar perto de se despedir de Vitão, zagueiro do clube na temporada. Uma proposta pelo passe do zagueiro já foi sinalizada pelo Real Betis, da Espanha, e os contatos devem avançar nos próximos dias.

O interesse do clube espanhol no zagueiro é ventilado há semanas e o valor da transferência deve girar em torno de 8 milhões de euros (R$47,67 milhões na cotação atual). Dono de 80% dos direitos do jogador, o Colorado pode lucrar R$35,75 milhões com a venda.

O Betis não é o único clube com interesse em Vitão: o West Ham e o Nottingham Forest, ambos da Inglaterra, e o Villarreal, também demonstraram querer contar com o zagueiro, que acertou a transferência definitiva e gratuita para o Colorado no início de julho.