>Renove o seu estoque de camisas do Inter com o cupom LANCEFUT 10% OFF



A modificação começa a ter validade já no próximo compromisso do Internacional na temporada. Algo que ocorre no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), recebendo o Palmeiras, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Além da necessidade de recuperação após a derrota fora de casa para o Fluminense, no último domingo (9), a partida ganha teor de importância por, provavelmente, ser a primeira do atacante equatoriano Enner Valencia no Beira-Rio.