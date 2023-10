Na partida da queda na Libertadores, o Internacional desperdiçou diversas oportunidades de gol e perdeu a chance de ampliar o placar diante do Fluminense. Bruno Henrique ressaltou que o time jogou bem e lamentou a dificuldade para balançar as redes. Ele também falou em mudar o foco, pois o Colorado tem clássico contra o Grêmio para disputar no domingo (8).