Na Copa do Brasil, Juventude vence Internacional e se aproxima de vaga nas oitavas de final

Juventude superou o Internacional, no Beira-Rio, em busca de vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil (Divulgação/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 20:57 • Rio Grande do Sul (RS)

O Juventude venceu o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Gilberto abriu o placar para os visitantes, Valencia deixou tudo igual, mas Oyama deu o triunfo para a equipe de Roger Machado.

No sábado (13), o Colorado visita o Juventude, em Caxias do Sul, no jogo que decidirá quem será classificado para as oitavas de final do torneio.

✅ FICHA TÉCNICA

Internacional 1 x 2 Juventude - Copa do Brasil

3ª Fase - Ida

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de julho de 2024, às 19h (hora de Brasília)

📍 Local: Beira-Rio, no Porto Alegre (RS)

🟨 Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (árbitro); Guilherme Dias Camilo e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (auxiliares); Adriano de Assis Miranda (VAR).

Anthoni defendeu pênalti de Gilberto quando Inter perdia por 1 a 0 para Juventude (Divulgação/Internacional)

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Robert Renan; Bruno Henrique, Fernando e Alan Patrick; Wesley, Valencia e Wanderson.

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Gabriel; João Lucas, Abner, Rodrigo Sam e Alan Ruschel; Jadson, Caique e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Erick Farias.