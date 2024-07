Da calçada da fama do Grêmio ao Internacional: os bastidores da escolha por Roger Machado

Felipe Oliveira/E.C Bahia







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 18:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O Internacional encontrou o seu novo treinador: Roger Machado. Após reuniões e impasses, a direção e o treinador bateram o martelo na madrugada desta quarta-feira (17) e o comandante viaja para Porto Alegre para assinar contrato com o clube.

O maior impasse entre Roger Machado e o Internacional foi resolvido nesta última reunião: o tempo de contrato. Enquanto o clube queria um vínculo até o final da temporada, o treinador e seu staff negaram de cara. Assim, o comandante assina com o Inter até dezembro de 2025.

Outros nomes para assumir o Internacional chegaram a ser ventilados, como o do ex-técnico do Fluminense, Fernando Diniz. Entretanto, Roger Machado sempre foi o ficha 1 da direção colorada, que entendia ser mais viável. O treinador e a sua comissão deverão receber em torno de R$ 850 mil, mais gatilhos.

A saída de Roger Machado do Juventude foi oficializada através das redes sociais na manhã desta quarta-feira. O treinador, assim como a sua comissão, já se despediram do clube e dos funcionários em Brasília, onde o Papo empatou em 1 a 1 com o Atlético Mineiro. Tanto Roger, quanto o preparador físico Paulo Paixão, os auxiliares Adailton Bolzan e Rodrigo Squinalli, e o analista de desempenho Guilherme Marques viajam para Porto Alegre e devem ser anunciados pelo Internacional na quinta-feira (18).

Vínculo com o Grêmio não foi questionado

Multicampeão com a camisa do Grêmio, o fato de Roger Machado ter feito história pelo maior rival não foi visto como um problema pela direção colorada. O que foi levantado é o histórico como treinador, com trabalhos curtos e mais regionalizados.