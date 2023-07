>Renove o seu estoque de camisas do Inter com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Para isso, o técnico tem algumas dúvidas no que se refere, especialmente, ao sistema ofensivo. Enner Valencia reclamou de dores musculares durante a semana e não tem presença garantida no sábado assim como Luiz Adriano, nome que não cumpriu a semana de treinos por conta do falecimento de sua mãe. Entretanto, no caso de Luiz, sua escalação aparenta como bem mais provável de ocorrer.



Além dos citados, outros quatro jogadores devem ser agregados a lista de alternativas para Coudet. São os casos de Vitão (recuperado de forte gripe), Bruno Henrique (regularizado no BID), Maurício e Pedro Henrique. No caso dos dois últimos, eles eram desfalques por problemas de ordem muscular.