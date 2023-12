Antes de chegar ao Inter para substituir Mano Menezes, Coudet passou por clubes como o Atlético-MG, onde fez uma boa campanha, com 35 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, com 53 gols marcados e apenas 27 sofridos, com um aproveitamento de 67,62%. Inclusive, o argentino foi campeão mineiro e deixou o Galo no G4 do Brasileirão.