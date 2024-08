Chegada de Nathan soluciona problema na escalação do Internacional

Nathan em açõa pelo Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 18:37 • Porto Alegre (RS)

O Internacional anunciou a contratação do lateral-direito Nathan Santos na tarde de terça-feira (28). A chegada do jogador é tida como essencial, visto que o Colorado não contava com jogadores da posição no elenco.

O problema se fava porque os laterais-direitos de origem que o Inter tinha no elenco deixaram o clube recentemente. Primeiro, Hugo Mallo rescindiu com o clube em 8 de julho; por sua vez, há 20 dias, Fabrício Bustos foi negociado com o River Plate.

Desde então, Roger Machado vem sendo obrigado a improvisar na posição. Igor Gomes, Bruno Gomes e Rômulo foram as soluções encontradas pelo técnico. Entretanto, nenhum dos jogadores atua, de fato, como lateral.

A chegada de Nathan pode sanar esse problema na equipe de Roger. Apesar de sequer ter sido relacionado por Fábio Carille no Santos, o jogador estava treinando no CT Rei Pelé para manter a forma física. Antes de retornar ao Peixe, o lateral estava emprestado ao Famalicão, de Portugal. Por lá, foram 28 jogos, sendo 21 como titular.

Aos 22 anos, Nathan Santos chega ao Internacional com contrato de empréstimo até junho de 2025. Apesar da contratação do jovem, o Colorado ainda deve buscar mais um lateral nesta janela de transferências.

Arte de anúncio de Nathan no Internacional (Foto: Divulgação / Internacional)