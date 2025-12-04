Renata Fan elege culpado por possível queda do Internacional

A goleada de 3 a 0 sofrida para o São Paulo, na noite desta quarta-feira (3), abalou a confiança da apresentadora Renata Fan na permanência do Colorado na série A do Brasileirão. Com os resultados da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado caiu para a 18ª posição e não depende mais de si para permanecer na Série A.

- Depois do estadual, o Internacional não suportou a pressão. Eliminação na Copa do Brasil, na Libertadores, um Brasileirão pífio, ridículo, de Z-4. Agora perdeu confiança, é um time amedrontado, que não consegue fazer frente a nenhum adversário. Uma sucessão de erros, de jogos ruins. Em São Januário eu entendi que ali era o fim da linha para o Inter, e hoje veio a confirmação contra o São Paulo - começou Renata.

- O Inter tem problemas sérios de gestão, não consegue se organizar com Alexandre Barcellos, que é um presidente fraco, não tem capacidade. Ele fez uma janela ridícula liberando Wesley, Fernando, Valencia e não repôs, não trouxe substitutos. O Inter acreditou no Roger Machado, que não tradição ou conexão com a história do clube. Barcellos, pede o boné, aceita que a sua gestão não deu certo e foi maléfica para o Internacional - completou a apresentadora.

O último jogo do Internacional

Na última rodada do Brasileirão, o Internacional joga contra o Bragantino, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida decisiva na luta contra o rebaixamento. Para isso, precisa vencer o jogo e torcer por derrotas do Vitória, 17º, com 42 pontos, que recebe o São Paulo, e do Fortaleza, 16º, com 43, que vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, no Engenhão. Todos os jogos são às 16h (de Brasília).

'O que nos resta é jogar pela honra', diz Abel Braga

Abel Braga, técnico do Internacional antecipou que, para o jogo contra o Bragantino, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, "o que nos resta é jogar pela honra.

– O que nos resta é jogar pela honra. Pela dignidade. Depende de nós. Pelo menos temos que ter uma atuação digna. Mas não deixa de ser um momento de muita tristeza – disse, para depois assumir a responsabilidade por um virtual rebaixamento:

– É uma situação bem constrangedora. Eu sou um cara muito simples. Vim pelo coração. Mas não importa. Se o Inter cair, cai com o Abel. Não importa que sejam dois jogos. A responsabilidade é minha.