CBF remarca dois jogos em atraso do Internacional

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 18:33 • Porto Alegre (RS)

A CBF remarcou, nesta terça-feira (30), dois dos cinco jogos em atraso do Internacional. No mês de agosto, o Colorado enfrentará o Cruzeiro e Juventude, pela 5ª e 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

Após a eliminação na Sul-Americana, o calendário Colorado ganhou uma brecha para a remarcação de algumas partidas. São cinco jogos em atraso no Brasileirão e dois deles acontecerão ainda em agosto.

Novas datas do Internacional

Confira as datas:

Inter x Juventude - 14/08, às 19h30, no Beira-Rio

Cruzeiro x Inter - 28/08, às 19h30, no Mineirão

O Inter finalizou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com cinco jogos a menos. Atualmente, o Colorado ocupa a 14ª posição, com 20 pontos conquistados em 15 jogos. Na próxima rodada, o time enfrenta o Palmeiras. A bola rola no domingo (04), a partir das 17h, no Beira-Rio.