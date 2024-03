Capitão contra o Juventude, Vitão chega a 100 jogos pelo Inter: ‘Realização pessoal’

Vitão atinge marca importante com a camisa do Inter (Foto: Victor Lannes/C2 Sports)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 21:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Anunciado em abril de 2022, Vitão chegou ao Internacional por empréstimo do Shakthar Donetsk, e logo se readaptou ao futebol brasileiro. Em 2023, o colorado e o zagueiro estenderam o vínculo até o meio deste ano. Até aqui, foram 100 jogos, sendo 97 como titular, e 3 gols marcados.

Vitão viveu grande semana pelo colorado: foi capitão contra o Juventude na partida em que marcou seu 100° jogo pelo clube, e balançou as redes no jogo anterior, contra o ASA, pela Copa do Brasil. Entre todos do elenco atual, o camisa 44 está entre os sete atletas que mais atuaram com a camisa do Inter, 100 jogos em 3 temporadas. Segundo o SofaScore, o zagueiro soma mais de 90% de acerto em passes e 70 bolas recuperadas, em 10 partidas realizadas em 2024.

Após completar a marca de 100 partidas, o defensor falou sobre o momento especial enquanto jogador do colorado.

- Sem dúvidas um dos momentos mais especiais na minha minha carreira, sei o quanto é importante chegar a 100 jogos com essa camisa gigante. Feliz por termos conquistado a vitória e por ter sido capitão, mais uma grande realização pessoal durante a minha trajetória aqui. Agora é focar nos desafios dessa semana, teremos importantes jogos e vamos buscar manter a invencibilidade - disse Vitão.

Na próxima semana, o Internacional enfrenta o São Luiz, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, e o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil.