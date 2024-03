O Nova Iguaçu conseguiu um grande resultado na primeira fase da Copa do Brasil na última quarta-feira (28). O Laranjão goleou o Itabuna por 8 a 0 e irá encarar o Internacional na segunda fase da competição nacional. O atacante Bill, um dos destaques do Nova na temporada, balançou as redes duas vezes na partida. Na temporada, camisa 10 já marcou três vezes e ainda deu seis assistências. Bill exaltou o resultado e falou o que espera para a fase seguinte do torneio.