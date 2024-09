Camisa do Internacional: veja origem das cores e evolução

Camisa do Internacional de 2024 é predominantemente vermelha, um clássico do clube gaúcho. (Reprodução: Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 15:05 • São Paulo

A camisa do Internacional é um dos uniformes mais icônicos do futebol brasileiro. Desde a fundação do clube, em 1909, o vermelho foi escolhido como a cor predominante do uniforme, em referência à paixão, à força e à energia que caracterizam o clube e sua torcida. O branco foi incorporado como a cor secundária, criando um contraste visual forte e marcante que rapidamente se tornou sinônimo do clube.

A primeira camisa do Internacional, no entanto, não era exatamente o que conhecemos hoje. Nos primeiros anos de existência, o clube utilizava camisas brancas com detalhes vermelhos, mas a preferência pelo vermelho foi ganhando força, e, logo, o clube adotou o vermelho como cor principal de suas camisas.

A primeira camisa da história do Internacional. (Foto: Reprodução/Internacional)

Primeira camisa do Internacional

A primeira camisa do Internacional eram simples, sem muitos detalhes. Feitas de tecidos pesados e com pouco conforto para os jogadores, os uniformes da época refletiam as limitações tecnológicas do início do século XX. No entanto, a camisa vermelha rapidamente se tornou uma marca registrada do clube, e a torcida colorada se identificou com as cores desde o princípio.

Nos anos 1930, o Internacional começou a utilizar o escudo do clube em suas camisas, uma inovação que agregou valor ao uniforme e tornou a camisa ainda mais especial para os torcedores. Desde então, o escudo passou a ser um elemento fixo no uniforme colorado, e sua presença nas camisas é um dos fatores que reforçam a identidade visual do clube.

Ao longo dos anos, a camisa do Internacional passou por várias transformações, tanto em termos de design quanto em tecnologia. Nas décadas de 1960 e 1970, por exemplo, o clube começou a utilizar camisas feitas com materiais mais leves e confortáveis, permitindo melhor desempenho dos jogadores em campo. O design também foi ficando mais sofisticado, com a inclusão de detalhes como golas estilizadas e faixas laterais.

Nos anos 1980, a camisa do Internacional ganhou um design mais moderno, com camisas que apresentavam listras horizontais em tons de vermelho e branco. Esse modelo ficou marcado pelas grandes conquistas do clube durante essa década, e é lembrado até hoje como um dos uniformes mais emblemáticos da história do Internacional.

Modelos comemorativos

Além dos uniformes tradicionais, a camisa do Internacional teve diversos modelos comemorativos ao longo de sua história. Em 2009, por exemplo, o clube lançou uma camisa especial em homenagem ao seu centenário, com um design que remetia aos primeiros uniformes utilizados pelo clube. Essa camisa foi amplamente aceita pelos torcedores e se tornou um item de colecionador.

A camisa do Internacional alternativa é usada em competições nacionais e internacionais. A camisa branca, por exemplo, é frequentemente utilizada como uniforme reserva, especialmente em jogos fora de casa. Além disso, o Inter já lançou versões especiais de suas camisas em cores alternativas, como o dourado, em comemoração a grandes títulos internacionais.

Para os torcedores colorados, a camisa do Internacional é muito mais do que um simples uniforme de jogo. Ela representa a história, a tradição e o orgulho de fazer parte de um dos maiores clubes do Brasil. Em dias de jogo, é comum ver milhares de torcedores vestidos com a camisa vermelha pelas ruas de Porto Alegre, demonstrando seu apoio incondicional ao time.

Além disso, a camisa do Inter é um dos produtos mais vendidos no mercado de artigos licenciados do clube. Disponível em diferentes versões e tamanhos, ela é um sucesso de vendas entre torcedores de todas as idades e frequentemente figura entre os uniformes mais vendidos do futebol brasileiro.