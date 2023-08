O comandante do Gigante da Beira Rio não esconde que o foco é a Libertadores, mesmo com o atual momento no Brasileirão. Na última partida pela competição, por exemplo, o treinador poupou boa parte do time titular, pensando justamente no confronto da última terça-feira (29) contra o Bolívar, que garantiu a equipe gaúcha na próxima fase da copa continental.