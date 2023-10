Desde que foi contratado, no mês de abril, Aránguiz atingiu seu auge seis meses depois. Do começo ainda fraco com Mano Menezes, a ascensão com Eduardo Coudet é bem nítida. Ele tem uma compreensão da função pedida pelo treinador, de estar à frente de Johnny, em uma faixa que dá o combate no passe "ruim" do zagueiro para o volante adversários, ao de armar verticalmente a partir da recuperação da bola.