Alan Patrick rasga elogios para joia da base do Inter e fala sobre possibilidade de jogarem juntos

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 20:28 • Rio de Janeiro

Roger Machado passa a ter uma dor de cabeça com o retorno de Alan Patrick. Isso porque o substituto do jogador tem sido uma grande revelação. Na noite de domingo (25), o camisa 10 do Internacional não poupou elogios para Gabriel Carvalho.

Titular do time enquanto Alan Patrick esteve fora, o garoto de 17 anos encantou não somente a torcida, mas também seus companheiros de equipe. Na zona mista após a vitória em cima do Cruzeiro, Alan falou sobre o jogador.

-É um menino fantástico, de muita qualidade e já provou isso. Porém é jovem, não dá pra também depositar tanta responsabilidade num menino que acabou de completar 17 anos. Mas é uma joia do clube que, nós jogadores mais experientes, temos que saber ajudar ele dentro de campo (...) é um menino com muito talento que vai nos ajudar e com certeza espero poder contribuir com esse crescimento dele. - disse Alan Patrick.

Uma das grandes questões comentadas entre jornalistas e torcedores é sobre a possibilidade de Alan Patrick e Gabriel Carvalho atuarem juntos. Perguntado sobre o assunto, o camisa 10 revelou que acredita ser possível, mas essa é uma escolha do técnico Roger Machado.

-A qualidade que ele tem com certeza acredito que dá pra jogar junto. Acho que jogadores de qualidade sempre junto é bom para o time. Esse papel é do Roger ver o que é melhor pra nossa equipe. - comentou o jogador.

Aos 17 anos, Gabriel Carvalho caiu nas graças da torcida muito rapidamente. A qualidade técnica do jovem resultou não apenas em uma vaga no time do Internacional, mas também em uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20.