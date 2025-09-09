Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 9/9/2025
Inter fecha a semana de trabalhos na manhã deste sábado
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional volta ao CT Parque Gigantes nesta terça-feira (9) para o segundo dia de trabalho na reta final da preparação visando a retomada do Campeonato Brasileiro. No sábado (13), o Colorado enfrenta o Palmeiras, em São Paulo.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
Agenda
O trabalho começa às 10h (de Brasília) desta terça. O Inter volta a campo sábado, no Allianz Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão.
Agenda da semana
- Terça (9): treino às 10h
- Quarta (10): treino às 10h
- Quinta (11): treino às 10h
- Sexta (12): treino às 10h e viagem para a São Paulo
- Sábado (13): Palmeiras x Internacional, às 18h30min
- Domingo (14): recuperação física
Gurias Coloradas
O time sub-15 das Gurias Coloradas inicia preparação para a volta da semifinal do Gauchão da categoria. A equipe venceu o Juventude por 1 a 0 no domingo (7), em Caxias o Sul. A volta acontece no sábado (13), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Próximos jogos do Internacional
Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.
- 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
- 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
- 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
- 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias