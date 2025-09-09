menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 9/9/2025

Inter fecha a semana de trabalhos na manhã deste sábado

Treino do Internacional no CT Parque Gigante
imagem cameraTreino do Internacional no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 09/09/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional volta ao CT Parque Gigantes nesta terça-feira (9) para o segundo dia de trabalho na reta final da preparação visando a retomada do Campeonato Brasileiro. No sábado (13), o Colorado enfrenta o Palmeiras, em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Agenda

O trabalho começa às 10h (de Brasília) desta terça. O Inter volta a campo sábado, no Allianz Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Agenda da semana

  • Terça (9): treino às 10h
  • Quarta (10): treino às 10h
  • Quinta (11): treino às 10h
  • Sexta (12): treino às 10h e viagem para a São Paulo
  • Sábado (13): Palmeiras x Internacional, às 18h30min
  • Domingo (14): recuperação física

Gurias Coloradas

O time sub-15 das Gurias Coloradas inicia preparação para a volta da semifinal do Gauchão da categoria. A equipe venceu o Juventude por 1 a 0 no domingo (7), em Caxias o Sul. A volta acontece no sábado (13), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Próximos jogos do Internacional

Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.

continua após a publicidade
  • 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
  • 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
  • 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
  • 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
  • 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
Internacional x Palmeira - Campeonato Brasileiro 2025 - Felipe Anderson (P) e Bernabei (I) (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Duelo com o Verdão no turno terminou em derrota para o Colorado (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias