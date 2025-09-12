Agenda L!: curtinhas do Internacional do dia 12/9/2025
Inter fecha a semana de trabalhos na manhã deste sábado
O Internacional treina às 10h desta sexta-feira (11) no último trabalho de preparação visando a retomada do Campeonato Brasileiro. No sábado (13), o Colorado enfrenta o Palmeiras, em São Paulo.
Agenda
O Colorado tem atividade no CT Parque Gigante na manhã desta sexta. A delegação embarca para São Paulo à tarde.
Agenda da semana
- Sexta (12): treino às 10h e viagem para a São Paulo
- Sábado (13): Palmeiras x Internacional, às 18h30min
- Domingo (14): recuperação física
Gurias Coloradas
No sábado (13), tem rodada dupla no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Pela manhã, tem Gre-Nal pelo profissional, às 11h. Às tarde, tem a volta da semifinal do sub-15, contra o Juventude, às 16h. Na ida, as Gurias Coloradas venceram por 1 a 0.
No domingo (14), tem o Gre-Nal de volta da final do Gauchão Sub-20. O jogo será às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Na ida, o Inter venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta (10), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
Próximos jogos do Internacional
Dos próximos cinco jogos, o Inter terá três confrontos no Beira-Rio, contra Grêmio, Corinthians e Botafogo. Os dois duelos fora serão contra Palmeiras e Juventude.
- 13/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Palmeiras x Internacional
- 21/9 – Domingo – 17h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Grêmio
- 27/9 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Juventude x Internacional
- 1°/10 – Quarta – 19h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Corinthians
- 4/10 – Sábado – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Internacional x Botafogo
