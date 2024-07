Vitória diante do São Paulo não tira Grêmio da zona de rebaixamento; Veja cenários

Foto: Caio Falcao/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 18:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O Grêmio entra em campo na noite desta quarta-feira (17) com uma difícil missão: tentar garantir mais três pontos na disputa do Campeonato Brasileiro. Porém, terá pela frente o São Paulo e um tabu de mais de 10 anos. Os cenários da rodada não favorecem os gremistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Isso porque, mesmo vencendo o São Paulo, o Grêmio não deixa a zona de rebaixamento. A vitória do Corinthians diante do Criciúma na noite de terça-feira (17), garantiu para os Tricolores mais uma rodada no Z-4 da competição. Na 18ª colocação, com 11 pontos, o time de Renato Portaluppi pode chegar apenas a 14, um ponto a menos que o Timão.

A rodada pode ficar ainda pior para o Grêmio caso o time empate ou perca e o Atlético Goianiense vença o Vasco. As equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira, a partir das 19h, no Estádio Antônio Accioly. Caso aconteça, o Tricolor pode cair uma colocação e ficar na 17ª posição.

Grêmio e São Paulo entram em campo a partir das 20h, no Morumbis. A última vez que os visitantes venceram foi em 29 de setembro de 2013, quando Vargas marcou o único gol do jogo. De lá para cá, foram 10 jogos, com quatro triunfos do São Paulo e seis empates.