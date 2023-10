O resultado positivo recoloca o Grêmio no G-6 do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, na briga por uma vaga direta para a Libertadores 2024. Pra continuar perseguindo o topo da tabela, o Tricolor volta a campo no sábado (28), para enfrentar o América-MG. A partida será disputada no Independência, às 19h (de Brasília).